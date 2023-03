Nirvana: arriva l'edizione restaurata del film fantascientifico italiano di Gabriele Salvatores

Nirvana sta per compiere 25 anni e l'editore CG Entertainment ha lanciato una campagna di crowdfunding per finanziare il lancio in Blu-ray e DVD della versione restaurata di questo film di culto italiano, che conterrà moltissimi extra legati al film.

Nirvana è un film fantascientifico del 1997 scritto e diretto da Gabriele Salvatores, con protagonista Solo, il personaggio di un videogioco, interpretato da Diego Abatantuono, che, presa coscienza di sé grazie a un virus, vuole essere cancellato dal suo creatore Jimi, interpretato da Christoper Lambert. All'epoca dell'uscita di Nirvana fu fatto anche un videogioco, non proprio riuscitissimo, ma comunque interessante come operazione.

Vediamo quali saranno i contenuti dell'edizione restaurata:

2 Dischi: 4K UHD e Blu Ray del film nella nuova versione restaurata da scansione del negativo in 4K e color correction 4K. Restauro a cura di CG entertainment eseguito presso il laboratorio Reel One nel 2022.

EXTRA: "La fantascienza dell'intimità" nuove videointerviste a Gabriele Salvatores, Diego Abatantuono, Amanda Sandrelli, Maurizio Totti, a cura di Lucia Pavan ed Elisa Baldini. Il making of "Nothing is real - Appunti sul Nirvana" di Bruno Bigoni e Giuseppe Baresi (42 min ca.), presentato a Torino al 14° Festival Internazionale Cinema Giovani 1996.

LIBRO: "Nirvana: la creazione di un universo. Scatti dal set", libro testuale e fotografico esclusivo di 120 pagine (in formato 260x170mm), con foto di Fabrizio Marchesi e testi a cura di Lucia Pavan. Photomovie/foto Fabrizio Marchesi.

PACKAGING: Ecolbox di cartone con nuovo artwork di 17,7cm x 26,7cm; all'interno digipack con artwork alternativo; numerazione della copia (1000 pz); nome dei partecipanti al crowdfunding Strat UP.

Il cast di Nirvana comprende: Sergio Rubini, Stefania Rocca, Amanda Sandrelli, Emmanuelle Seigner, Gigio Alberti, Claudio Bisio, Silvio Orlando, Paolo Rossi, Antonio Catania.

Pagina del crowdfunding dell'edizione restaurata di Nirvana.