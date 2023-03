Resident Evil Village VR: un nuovo modo per sperimentare il terrore con PlayStation VR2

D'altra parte si tratta di un aggiornamento completamente gratuito che farà sicuramente la felicità di tutti i fan della serie e soprattutto di chi ha uno stomaco e una freddezza d'animo tali da potersi permettere di affrontare l'orrore raccapricciante di questo sequel in uno schermo piazzato a qualche centimetro dai propri occhi. Noi, ve lo diciamo da subito, abbiamo faticato non poco a tornare a indossare i panni di Ethan Winters.

Se prima di leggere le nostre impressioni avete voglia di sapere cosa ne pensiamo di PSVR2 e di gran parte dei suoi titoli di lancio, vi invitiamo a dare un'occhiata sia la nostra recensione del visore , sia di buttare un occhio sui molteplici contenuti pubblicati con protagonista proprio il caschetto della multinazionale giapponese. Quello che invece state per leggere è un articolo dove cercheremo di raccontarvi tutto quello che c'è da sapere su RE Village in VR, unito alle primissime nostre impressioni per un titolo che abbiamo già avuto modo di giocare in lungo e in largo e ovviamente di recensire e che, in concreto, non offre nulla di davvero nuovo in termini contenutistici in questa incarnazione.

Abbiamo dovuto attendere fino al giorno dell'uscita per testare concretamente Resident Evil Village su PlayStation VR2 . Nessun codice anticipato, nessuna demo, nessun antipasto, con l'unica eccezione della piccola sessione di prova a cui aveva avuto la fortuna di partecipare il nostro Vincenzo in occasione del Tokyo Game Show 2022 . E ora che il visore di Sony è finalmente sul mercato riempiendo un po' dappertutto i negozi di mezzo mondo, siamo riusciti anche noi a metterci finalmente comodi e a provare in concreto la più recente esperienza horror di Capcom.

Un upgrade gratuito

Lady Dimitrescu è davvero enorme in VR

Partiamo, come sempre, dalle informazioni più importanti relative a Resident Evil Village VR. Innanzitutto non si tratta di una patch da applicare al gioco base, un po' come è successo di recente con la modalità in realtà virtuale di Gran Turismo 7, bensì di un vero e proprio DLC che va trovato e poi scaricato dal PlayStation Store. Il contenuto aggiuntivo è completamente gratuito e pesa circa 780 MB ad evidenziare che la totalità degli asset rimangono quelli del titolo originale di Capcom.

Inoltre, pur trattandosi di un aggiornamento che si appoggia completamente sull'episodio distribuito quasi due anni fa e a cui si ha accesso avviando normalmente il titolo, rimane completamente separato dal gioco base sia in termini di salvataggi sia di impostazioni e persino di trofei. Non potrete quindi continuare il titolo esattamente dove eravate arrivati in precedenza acquistando il visore di Sony e caricando un precedente salvataggio: dovrete per forza di cose ricominciare dall'inizio tenendo completamente e forzatamente separate le due esperienze.

Inoltre, una volta avviata la nuova partita, dovrete vedervela con un tutorial inedito, ambientato in una sorta di magazzino / rimessa, completamente slegato dalla storia ed essenziale per prendere confidenza con il nuovo sistema di controllo e di navigazione così da capire come il gioco funge in realtà virtuale prima di ritrovarsi davanti a zombi e vampiri.

Dover scarrellare fisicamente con il fucile a pompa è davvero piacevole

Resident Evil Village VR permette di giocare sia nella posizione da seduti che in piedi, richiede di impostare la mano dominante e l'occhio principale con cui si prende la mira e offre diverse impostazioni sia per quello che riguarda l'assistenza alla mira sia per la gestione del tunneling: lo speciale effetto grafico che oscura gli angoli dello schermo in porzione variabile così da ridurre l'effetto di motion sickness durante gli spostamenti. È infatti possibile muoversi nel gioco utilizzando una configurazione molto variabile di analogici e movimento del caschetto. Il titolo supporta esclusivamente i Sense, i controller proprietari di PSVR2, con l'analogico sinistro che serve a far camminare Ethan e quello destro che permette invece di ruotare la visuale sia in modo fluido che a scatti con un angolo di rotazione configurabile.

È inoltre possibile anche sfruttare il visore per scegliere dove far andare il protagonista se si preferisce un controllo più "realistico": per intenderci tenendo premuto L in avanti e guardandoci intorno potremo far andare concretamente in quella direzione il nostro avatar sia cambiando "rotta" in tempo reale, sia facendogli seguire l'orientamento iniziale fino allo stop. Il sistema è ben configurabile e anche comodo da utilizzare, ma non smetteremo mai di ripetere che la possibilità di teletrasportarsi in giro per l'ambiente dovrebbe essere sempre implementata, anche soltanto per una questione di gestione della fatica di movimento (e del conseguente motion sickness) che, durante sessioni lunghe di gioco, potrebbe sopraggiungere quando si utilizzano i controlli classici.

Questa speciale versione di Resident Evil Village permette anche di lavorare in modo più granulare sulla mira assistita e sulla gestione dei sottotitoli: sembra insomma che Capcom abbia svolto i compiti con l'obiettivo di offrire una versione del gioco che, lo diciamo in funzione della par condicio, è un gran peccato non poter affrontare anche su PC.