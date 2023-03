Classifica giapponese: Kirby's Return to Dream Land Deluxe primo, ma PS5 continua a dominare

Kirby's Return to Dream Land Deluxe ha debuttato in prima posizione nella classifica giapponese dal 20 al 26 febbraio 2023, superando le altre new entry Octopath Traveler 2, secondo, e Like a Dragon: Ishin!, terzo e quarto a seconda della versione.

[NSW] Kirby's Return to Dream Land Deluxe - 189,031 (New) [NSW] Octopath Traveler 2 - 53,995 (New) [PS4] Like a Dragon: Ishin! - 35,897 (New) [PS5] Like a Dragon: Ishin! - 31,439 (New) [NSW] Pokemon Scarlatto e Violetto - 23,703 (4,883,806) [PS5] Hogwarts Legacy - 21,932 (126,086) [NSW] Splatoon 3 - 14,858 (3,904,000) [PS5] Octopath Traveler 2 - 14,422 (New) [NSW] ARK: SUrvival Evolved - 13,200 (New) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 10,159 (5,173,365)

È tuttavia una situazione dai due volti, quella che viene presentata dai dati di Famitsu: mentre la top 10 dei giochi vede trionfare i titoli per Nintendo Switch, sul piano dell'hardware le nuove scorte hanno consentito a PS5 di dominare ancora una volta.

PlayStation 5 - 77,281 (2,577,614) Nintendo Switch OLED Model - 40,992 (3,952,054) PlayStation 5 Digital Edition - 14,448 (401,086) Nintendo Switch - 11,226 (19,197,506) Nintendo Switch Lite - 9,166 (5,223,631) PlayStation 4 - 1,646 (7,856,171) Xbox Series X - 595 (179,001) Xbox Series S - 132 (250,301) New Nintendo 2DS XL (incluso 2DS) - 72 (1,190,692)

Nello specifico, la versione standard di PlayStation 5 ha piazzato la scorsa settimana in Giappone quasi il doppio delle unità di Nintendo Switch modello OLED, piattaforma che solo in questa SKU ha quasi raggiunto i quattro milioni di pezzi venduti in patria.

Forse davvero c'è aria di stanca per la console ibrida della casa di Kyoto, ed è dunque comprensibile che abbiano ripreso a circolare le voci su Nintendo Switch 2, che per Jeff Grubb potrebbe essere annunciato alla fine del 2023.