Offerte Amazon: zaino XQXA antifurto per laptop in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare uno zaino per laptop marcato XQXA. Lo sconto segnalato è di 7.20€, ovvero del 25%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 28.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre, anche migliore di passate offerte Lampo. Il prodotto è spedito direttamente da Amazon.

Lo zaino XQXA dispone di uno spazio interno dedicato ai laptop fino a 15.6 pollici. Dispone di tasche multiple per inserire i propri oggetti, con anche tasca posteriore nascosta antifurto per gli oggetti di valore. Lo zaino è realizzato in tessuto Oxford impermeabile, antigraffio e antistrappo. Dispone anche di un porta USB per connettere la propria powerbank e ricaricare lo smartphone; c'è anche un ingresso per le cuffie.

Zaino XQXA

