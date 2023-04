Nintendo Switch: annunciato un nuovo evento Indie World, ecco data e orario

Nintendo ha annunciato un nuova presentazione Indie World, in cui verranno mostrati i giochi del panorama indipendente in arrivo su Nintendo Switch nelle prossime settimane e mesi. Segnatevi data e orario sul calendario: l'appuntamento è fissato alle 18:00 italiane di domani, mercoledì 19 aprile 2023.

Stando ai dettagli ufficiali, l'Indie World di aprile durerà circa 20 minuti, con notizie, annunci e aggiornamenti sui giochi indipendenti per la console ammiraglia della grande N. Potrete assistere alla presentazione in diretta all'orario indicato o in differita tramite il player sottostante o dal canale YouTube ufficiale di Nintendo Italia, a questo indirizzo.

Solitamente gli Indie World sono un'ottima occasione per avvicinare i giocatori Nintendo Switch a titoli sviluppati da team indipendenti. Sicuramente in molti sperano di rivedere in azione domani Hollow Knight: Silksong, magari questa volta accompagnato dalla tanto attesa data di uscita.

Solitamente gli Indie World sono un'ottima occasione per avvicinare i giocatori Nintendo Switch a titoli sviluppati da team indipendenti. Sicuramente in molti sperano di rivedere in azione domani Hollow Knight: Silksong, magari questa volta accompagnato dalla tanto attesa data di uscita.

In ogni caso per scoprirlo non dovremo attendere a lungo.