Xbox Game Pass, giochi di metà aprile 2023 annunciati da Microsoft

Xbox Game Pass vedrà l'arrivo di nuovi giochi a partire da metà aprile 2023: l'annuncio ufficiale di Microsoft vede la presenza dell'atteso Redfall, ma anche di una serie di altri titoli di grande interesse che gli abbonati al servizio potranno scaricare senza costi aggiuntivi.

Minecraft Legends (Cloud, Console e PC) - 18 aprile

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (Cloud, Console e PC) - 20 aprile

Medieval Dynasty (Xbox One) - 20 aprile

Homestead Arcana (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 21 aprile

Cassette Beasts (PC) - 26 aprile

BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition (Cloud, Console e PC) - 27 aprile

The Last Case of Benedict Fox (Console e PC) - 27 aprile

Redfall (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) - 2 maggio

Il piatto forte è ovviamente il già citato Redfall: pur privo della modalità a 60 fps su Xbox Series X|S, lo sparatutto a base di vampiri sviluppato da Arkane Studios dovrebbe essere in grado di offrire un'esperienza solida e divertente, a maggior ragione per gli utenti PC dotati di una configurazione di fascia medio/alta.

Abbiamo poi il notevole The Last Case of Benedict Fox, un metroidvania terribilmente affascinante con protagonista un investigatore legato a un demone che gli consente di spostarsi fra le dimensioni e scoprire così gli indizi giusti per risolvere anche i casi più difficili.

Gli appassionati di picchiaduro a incontri si sfregheranno le mani per BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition, edizione speciale appunto del titolo di Arc System Works, noto per la qualità delle meccaniche di combattimento, il roster variegato e un comparto multiplayer preciso e divertente.

Dopodiché, come saprete, è disponibile da oggi Minecraft Legends, uno spin-off del blockbuster targato Mojang che prova a estendere i confini di quell'universo con un'esperienza di stampo strategico.