Il cosplay di Shadowheart da Baldur's Gate 3 firmato kristy_rein_ è fenomenale

Non c'è dubbio che Shadowheart sia uno dei personaggi meglio scritti di Baldur's Gate 3 , ed è probabilmente per questo motivo che molti sentono un forte legame nei suoi confronti, incluso il mondo dei cosplayer.

La chierica devota a Shar ha infatti subito una cancellazione della memoria e ciò la porterà in alcuni casi a mettere in discussione il suo percorso, scegliendo di ribellarsi a un destino che sembrava già scritto.

Presentata nel titolo di Larian Studios come una figura enigmatica e misteriosa , Shadowheart rivela ben presto un conflitto interiore che finisce inevitabilmente per influenzare il corso degli eventi, nonché le decisioni che verremo chiamati a prendere nei suoi confronti.

Baldur's Gate senza Larian Studios?

Sappiamo c he Wizard of the Coast vuole fare dei GDR di D&D seri quanto Baldur's Gate 3, ma senza Larian Studios si tratta di un'ambizione che non sappiamo in che maniera potrà effettivamente concretizzarsi.

Tornando invece a Shadowheart, fra le interpretazioni migliori del personaggio realizzate negli ultimi tempi ci sono senza dubbio quelle di Kalinka Fox, narga_lifestream, toriealis e Irine Meier.