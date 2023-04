Microsoft e Activision, l'acquisizione verrà approvata dalla CMA per gli analisti di Wedbush

L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft verrà approvata dalla CMA, l'antitrust inglese, stando alle previsioni formulate dagli analisti di Wedbush, che si aspettano appunto che l'importante operazione vada in porto.

"Ci aspettiamo che la CMA approvi l'operazione in risposta all'impegno assicurato da Microsoft in merito a una serie di rimedi che consentiranno di regolamentare le sue politiche legate al cloud gaming", si legge in una nota dell'azienda. Come sappiamo, la risposta della CMA è attesa per questa settimana.

"Non appena Regno Unito e Unione Europea avranno approvato la transazione, pensiamo che anche la Federal Trade Commission negli Stati Uniti farà altrettanto", hanno aggiunto gli analisti. "Restiamo fiduciosi che l'affare venga concluso entro la fine dell'anno fiscale di Microsoft, il prossimo 30 giugno 2023."

Naturalmente la previsione si riflette in maniera diretta sul valore azionario delle parti coinvolte, con i titoli di Activision valutati attualmente con un rating di "Outperform" e un prezzo-target sui dodici mesi di 95 dollari.

Allo stato attuale sono sei i paesi che hanno approvato l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, sebbene nessuno di essi esprima un parere vincolante.