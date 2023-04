Microsoft e Activision: la risposta della CMA sull'acquisizione è attesa questa settimana

Come riporta il Financial Times, la risposta definitiva della CMA britannica all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft dovrebbe arrivare questa settimana, e più precisamente mercoledì 26 aprile 2023, come era stato precedentemente riferito.

La questione rientra negli eventi di grande rilievo di questo periodo, come riporta la pubblicazione finanziaria americana, che peraltro si aspetta anche una risposta positiva da parte dell'antitrust britannico, in base a quanto troviamo scritto nell'editoriale di apertura della settimana.



"È una settimana di grande importanza per le Big Tech con i risultati del trimestre per Amazon, Alphabet, Meta e Microsoft", si legge su Financial Times. "Quest'ultima dovrà anche tenere d'occhio il Regno Unito, dove mercoledì ci sarà finalmente la risposta definitiva da parte della Competition and Markets Authority sul blocco o meno della proposta di acquisto di Activision Blizzard da 69 miliardi di dollari".

Interessante poi quello che viene scritto successivamente: "Sebbene questo dovrebbe rivelarsi qualcosa di meno complicato del previsto, visto che ci aspettiamo che la CMA supporti l'operazione". Il Financial Times sembra dunque puntare sull'approvazione da parte dell'antitrust britannica, anche in base al parere provvisorio positivo che stabiliva come l'acquisizione non costituisce una minaccia per la competitività. Tuttavia, la risposta definitiva da parte della CMA arriverà il 26 aprile, mentre per quella della Commissione Europea dovremo attendere fino a maggio inoltrato.

Interessante anche la menzione sui risultati finanziari del trimestre, che per quanto riguarda Microsoft dovrebbero dunque arrivare questa settimana, cosa che dovrebbe coinvolgere anche la divisione Xbox.