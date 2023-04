Granblue Fantasy: Versus Rising, l'open beta è stata rinviata

CyGames ha annunciato che l'open beta di Granblue Fantasy: Versus Rising è stata rinviata: inizialmente prevista nel corso del mese di maggio 2023, questa verrà invece lanciata successivamente, ancora senza una data precisa.

Il team ha pubblicato un messaggio ufficiale per spiegare l'accaduto, riferendo che tale ritardo è dovuto in gran parte a "problemi di stabilità durante il gioco online", che evidentemente minano l'esperienza di Granblue Fantasy: Versus Rising in multiplayer al punto da non rendere efficace il lancio di una beta a breve termine.



"Sebbene ci rendiamo conto che alcuni problemi siano comunque attesi durante una fase di beta testing, vorremmo porci nel migliore dei modi e cercare di fornire la migliore esperienza possibile", ha scritto il team, spiegando di voler sistemare il gioco al massimo anche per la fase di open beta.

"Annunceremo una nuova data il prima possibile, non appena avremo sistemato le cose. A tutti coloro che stavano aspettando di provare Granblue Fantasy: Versus Rising, vanno le nostre più sincere scuse". Nel messaggio viene inoltre menzionata l'implementazione del rollback netcode già nella versione beta.

Tutti coloro che vorranno partecipare alla beta pre-access, la procedura di registrazione verrà aperta non appena ci sarà un programma più preciso su quando la beta verrà messa a disposizione, ha precisato inoltre il creative director, Tetsuya Fukuhara.

Il mese scorso avevamo visto un trailer gameplay con Anila in azione all'interno di Granblue Fantasy: Versus Rising, annunciato con un trailer lo scorso gennaio per PC, PS5 e PS4.