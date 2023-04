Tekken 8: Lili si aggiunge ai personaggi, con un nuovo trailer di presentazione

Bandai Namco ha annunciato in queste ore una nuova combattente per Tekken 8: è Lili e si presenta con un primo trailer che mette già in mostra alcune caratteristiche della ragazza e il suo particolare stile di combattimento.

Emilie de Rochefort, meglio nota come Lili, è già comparsa in precedenza all'interno della serie di picchiaduro, a partire da Tekken 5 Dark Resurrection e facendo parte poi del roster dei capitoli principali successivi: Tekken 6, Tekken Tag Tournament 2 e Tekken 7.

Anche in questo caso, Lili si presenta con il suo tipico abito corto e sfarzoso che la caratterizza anche in altre occasioni.

Il set di mosse sembra un'evoluzione di quello visto in precedenza, con lo stile di combattimento che è rimasto quello dei capitoli precedenti ma con alcune variazioni e aggiunte. Lili è una studentessa che proviene dal Principato di Monaco, ricca ereditiera di una famosa famiglia locale.

Nonostante la sua vita ricca e sfarzosa, si è impegnata nell'acquisizione di capacità superiori nelle arti marziali, raggiungendo notevoli livelli di potenza. Ha una lunga faida in corso con Asuka Kazama, con cui sembra aver avuti degli screzi in ambito scolastico e non solo.

In precedenza, avevamo visto due trailer per Leroy Smith e Asuka Kazama, per l'appunto, mentre per il gioco sono stati confermati Crossplay e Rollback Netcode da Katsuhiro Harada.