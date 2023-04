Tekken 8: Crossplay e Rollback Netcode confermati da Katsuhiro Harada di Bandai Namco

Considerando che alcune mancanze del genere caratterizzavano già Tekken 7, accogliamo con piacere la conferma del fatto che Tekken 8 supporterà il crossplay e il Rollback Netcode, riportata dallo stesso Katsuhiro Harada in persona, producer storico della serie Bandai Namco.

Harada a risposto affermativamente alle domande che riguardano le due funzionalità, peraltro già menzionate nei giorni scorsi ma a questo punto confermate in via ufficiale dalle parole del responsabile del gioco, il quale sembra particolarmente convinto delle potenzialità offerte da Tekken 8 e dall'applicazione di queste tecnologie.



Per quanto riguarda il crossplay, Harada ha anche spiegato di averlo proposto già per Tekken 7, ma la sua inclusione non fu possibile a causa di problematiche legate ai produttori di console, a quanto pare: "Crossplay? Ovviamente sarà presente", ha detto Harada, "Tra l'altro, durante la generazione precedente, io avevo già proposto il crossplay fra diverse piattaforme ma, all'epoca, si trovavano in un momento complicato in cui non riuscivano ad accordarsi sugli interessi reciproci e sui problemi di sicurezza dati dal P2P, e hanno rifiutato più volte".

Sembra dunque che Harada avesse già richiesto la possibilità di inserire il crossplay in precedenza, ma che Sony e Microsoft non avessero trovato i giusti accordi, cosa che potrebbe essere accaduta forse all'inizio della generazione precedente. Per quanto riguarda il Rollback Netcode, anche questo è stato confermato come presente all'interno del gioco.



"Già inserito e fa già quanto gli viene richiesto", ha risposto il vulcanico producer alla domanda sulla presenza della funzionalità in questione, che punta a migliorare sensibilmente la latenza e le prestazioni di gioco in multiplayer online. "La ragione per cui non facciamo grandi annunci per cose come crossplay e simili è perché, se li facessimo, molte persone come voi verrebbero fuori dicendo whaaaa! È una cosa normalissima in questo periodo!, dunque ci limitiamo a stare zitti e lavorare".

Insomma, Harada non perde occasione nemmeno per inserire una piccola polemica con il suo solito modo di fare alquanto sopra le righe, ma sempre con una certa simpatia caratteristica. Comunque, si tratta di altre due ottime notizie che riguardano Tekken 8, dopo l'annuncio dell'Alpha test offline per l'America e l'Europa e i trailer per Leroy Smith e Asuka Kazama.