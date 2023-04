Tekken 8: Alpha test offline annunciata per l'America e l'Europa, ma per l'Italia non è comodo

All'EVO Japan 2023, Bandai Namco ha annunciato una nuova fase di test Alpha chiusa per il Nord America e l'Europa di Tekken 8. Si tratta però di fasi di prova che avverranno offline, in un luogo specifico, e quella europea avrà luogo in Francia. Non si tratta quindi di una posizione facilmente accessibile per i giocatori italiani, ma vediamo in ogni caso tutti i dettagli.

L'evento francese avrà luogo a Lione dal 22 al 23 aprile 2023. Come detto, sarà solo in loco e per accedere ci si deve registrare sul sito ufficiale, a questo indirizzo. Inoltre, sarà necessario connettere il proprio account star.gg al portala del torneo eSport di Bandai Namco per Tekken 8. La compagnia precisa che, almeno per questa fase, non ci saranno test online.

Lo scopo di questo test è di "raccogliere idee per correggere il sistema di battaglia di Tekken 8". Dopo aver partecipato alla prova, i giocatori dovranno rispondere a un questionario online. La modalità a disposizione sarà Battaglia Versus e i giocatori si scontreranno l'un l'altro.

I dati per la versione francese dell'alpha di Tekken 8

Per quanto riguarda invece la versione americana, ancora meno accessibile per molti italiani, avrà luogo in Illinois, dal 26 al 28 maggio 2023. I metodi di accesso sono simili a quelli della fase francese.

La maggior parte dei giocatori dovrà attendere che arrivino delle fasi di prova online prima di poter mettere le mani su Tekken 8. Nel frattempo, possiamo vedere gli annunci di Leroy Smith e Asuka Kazama.