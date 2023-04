Final Fantasy 14 Stormblood è gratis per più di un mese su computer e PlayStation

L'espansione di Final Fantasy 14, Stormblood, è disponibile gratuitamente fino all'8 maggio. Su tutte le piattaforme.

"Solo per un periodo di tempo limitato, la versione digitale di Final Fantasy 14: Stormblood sarà gratuita per i possessori del gioco e i nuovi acquirenti di Final Fantasy 14 Online Starter Edition, che include A Realm Reborn e la prima espansione, Heavensward."

Square Enix rende quindi l'espansione gratuita sia per i nuovi giocatori che per chi gioca da tempo a Final Fantasy 14 Online. Ovviamente, è sempre necessario un abbonamento valido per eseguire il gioco.

Vi segnaliamo poi alcuni dettagli importanti: non è prevista una prova gratuita di 30 giorni, quindi non potete provare completamente gratuitamente il gioco e la sua espansione. Inoltre, la versione PC e la versione Steam di Final Fantasy 14 "sono trattate come piattaforme separate", quindi se possedete la versione Steam di Final Fantasy 14, è lì che dovrete avviare il client e scaricare Stormblood; non è possibile accedere al vostro account Steam tramite il client Windows o viceversa.

L'espansione Stormblood di Final Fantasy 14 è gratuita anche su PS4 e PS5: basta raggiungere il PlayStation Store e fare il download di questo contenuto aggiuntivo.

Infine, vi segnaliamo le informazioni sulla patch 6.4: periodo di uscita e primi dettagli da Square Enix.