Amazon Music Unlimited gratis per tre mesi: l'offerta di aprile 2023 continua

Continua a essere disponibile la promozione per Amazon Music Unlimited. Il servizio è in questo momento ancora gratuito nel suo formato da 3 mesi, che di norma costerebbero 29.97€. Potete reclamare l'abbonamento a questo indirizzo.

Come vi avevamo già segnalato, la promozione proseguirà fino al 28 aprile 2023. L'offerta non è però accessibile da chiunque, ma è riservata a chi non si è mai iscritto ad Amazon Music Unlimited e a coloro che non hanno mai usato il servizio di prova da trenta giorni. Una volta terminati i tre mesi, si tornerà al prezzo regolare di 9.99€: potete ovviamente disattivare il rinnovo automatico così da non dover pagare nulla e terminare la sottoscrizione dopo i 90 giorni.

Amazon Music Unlimited propone audio in HD, con accesso a brani musicali e podcast, che possono essere ascoltati anche offline. Non ci sono pubblicità ed è possibile saltare da una canzone all'altra senza limiti. Il servizio supporta anche l'audio spaziale.