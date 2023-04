PlayStation Store, Sconti di Primavera: le offerte migliori sui giochi PS5 e PS4

Gli Sconti di Primavera sono tornati su PlayStation Store, e anche stavolta mettono a disposizione numerose offerte sull'acquisto di giochi PS5 e PS4.

La promozione sarà valida fino al 13 aprile e sono parecchi gli affari da non perdere; a cominciare da The Last of Us Parte 1, che torna al prezzo più basso di sempre per celebrare la conclusione della splendida serie televisiva con Pedro Pascal e Bella Ramsey.

È interessante anche l'offerta su Horizon Forbidden West, che non si è mai spinto al di sotto di queste cifre, mentre Far Cry 6 è protagonista di una promo imbattibile: un'ottima occasione per recuperare l'ultimo capitolo della serie sparatutto targata Ubisoft.

Rientrano inoltre nella lista dei giochi in offerta l'action a base di arti marziali Sifu, il tie-in calcistico Captain Tsubasa: Rise of New Champions e l'inquietante Ghostwire: Tokyo.