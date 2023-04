Mini Tennis: Perfect Smash, la recensione del tennis arcade tascabile

Il gameplay trova anzi un buon equilibrio tra movimenti e fisica della palla verosimili e dinamiche chiaramente arcade, tutte improntate sul divertimento immediato e controllo intuitivi. A questa solida base si applica poi tutta la tipica sovrastruttura del multiplayer con micro-transazioni che rappresenta l'elemento più critico di tutto il pacchetto, visto che si presta alle solite derive da pay-to-win ben presenti una volta giunti a un certo punto, ma è possibile che la leggerezza e immediatezza del giocato possa far passare sopra a questo problema, almeno per un po' di tempo.

Tra i generi che si sono persi un po' nel tempo ci sono i giochi arcade di tennis, che un tempo rappresentavano un'offerta praticamente fissa su console e computer, dunque affrontiamo con particolare interesse questa recensione di Mini Tennis: Perfect Smash (o Mini Tennis: Clash & Smash nell'edizione USA) che tratta di un possibile ritorno a tali offerte ludiche. Ormai lontani dai vertici tecnologici in cui venivano posti all'epoca di Sega e dei gloriosi cabinati di Virtua Tennis, o dalle produzioni "essenziali" su console come il vecchio Family Tennis, titoli di questo tipo sono diventati sempre più piccoli e di nicchia ma non hanno perso il loro fascino, mantenuto ben in vita proprio dalla scarsità di offerte sul mercato standard. Ovviamente, trattandosi una meccanica fortemente improntata sul PvP, può facilmente prestarsi a proposte in stile free-to-play con micro-transazioni ed è proprio questo il caso che prendiamo in considerazione, ma con risultati francamente sorprendenti, considerando le premesse ben poco confortanti.

Il tennis in punta di dita

In Mini Tennis: Perfect Smash il sistema di controllo su touch screen non è male

Con il campo inquadrato a "volo d'uccello", controlliamo il nostro tennista posto nella parte bassa dello schermo, in modo da poter sfruttare una visuale più ampia e un'interpretazione più intuitiva dei movimenti. I controlli si basano sul tipico stick virtuale e tasti su touch screen, ma contrariamente a quanto si potrebbe pensare funzionano piuttosto bene, anche perché il sistema sembra consentire un certo margine di errore nel posizionamento, effettuando un'assistenza attiva impercettibile ma comunque in grado di rendere più armonico il movimento e il flusso di gioco. Come da tradizione, si tratta di posizionarsi al meglio e colpire la palla attraverso i colpi classici del tennis (top spin, smorzata, lob e schiacciata), cercando di mettere fuori causa l'avversario attraverso la giusta direzione, potenza e tempismo con cui rispondere ai lanci. Le partite sono piuttosto brevi, essendo impostate su un singolo set da 6 punti, cosa che spinge ad effettuare anche numerosi match in sequenza e si presta molto bene alla fruizione mobile.

Il sistema di progressione è strutturato nella maniera tipica di questo tipo di prodotto: per ogni vittoria otteniamo punti esperienza per salire di grado e soprattutto "bustine" da aprire nella forma delle tipiche casse-premio, all'interno delle quali possiamo trovare denaro virtuale, equipaggiamenti e nuovi giocatori, posti qui in ordine di rarità inverso.

I vari upgrade acquistabili e utilizzabili in Mini Tennis: Perfect Smash

Che questo meccanismo possa portare al pay-to-win è ovvio, anche se il sistema procede comunque a un matchmaking impostato sul livello e sfruttando anche bot e multiplayer asimmetrico. Il problema principale è dato soprattutto dai consumabili (accessori da applicare a racchetta e completi sportivi) che possono garantire dei bonus temporanei e ovviamente tendono a falsare un po' le performance, ma i match riescono comunque a risultare spesso equilibrati visto che tali boost risultano marginali e probabilmente compresi nell'algoritmo del matchmaking.