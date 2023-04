Offerte Amazon: Gotham Knights per PS5 e Xbox Series X in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia di Gotham Knights. Lo sconto segnalato è di 46.93€, ovvero del 63%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 74.90€. Il prezzo attuale è il più basso mai proposto sulla piattaforma, perlomeno nella versione Xbox. La versione PS5 è a circa un euro sopra il minimo storico. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Gotham Knights offre un'esperienza action RPG a base open world che farà impazzire i fan dei personaggi DC, pur poggiando su presupposti narrativi controversi: esistono due universi videoludici in casa Warner Bros., ma in nessuno di essi Batman è vivo. Superato questo scoglio, la storia si rivela godibile e i personaggi ben scritti, il sistema di combattimento è un derivato del freeflow focalizzato sulle abilità e sulle peculiarità dei singoli eroi, la cooperativa diverte ma non appare imprescindibile. Ci sono tanti nemici e ottimi boss fight, nell'ambito di una struttura che sul fronte delle attività appare piuttosto tradizionale ma ricca di contenuti. Visivamente il gioco è uno spettacolo ma quando si muove barcolla, tradendo una serie di scelte tecniche che definire discutibili è poco: che peccato."