Naruto: il cosplay di Hinata da acky.foxy sferra la tecnica delle 64 chiusure

Torniamo nelle buone vecchie atmosfere di Naruto con il cosplay di Hinata da parte di acky.foxy, che riprende uno dei personaggi più gettonati dalle cosplayer in assoluto ma in maniera particolarmente fedele allo spirito dell'originale.

Come abbiamo avuto modo di vedere in diversi casi, la popolarità di Hinata deriva non solo dal forte rapporto con il protagonista Naruto ma anche dalla particolare evoluzione che caratterizza il personaggio nel corso della serie e degli archi narrativi, sia come personalità che come aspetto e abilità di combattimento.

La discendente del clan Hyuga è una forte combattente, in grado di usare un potere particolarmente importante, ma è anche una ragazza sfaccettata, che cresce in maniera evidente anche nel corso della storia e si rende sempre molto interessante.

Per una volta, tra l'altro, il cosplay in questione non sembra esagerare più di tanto su aspetti particolarmente prorompenti che non fanno parte più di tanto del personaggio, restituendo un'immagine più fedele all'originale dal manga/anime, rappresentata peraltro in quello che sembra un momento della tecnica delle 64 chiusure, tipica del clan Hyuga e particolarmente potente.

