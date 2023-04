Vampire Survivors: Tides of Foscari, come ottenere tutte le armi e le loro evoluzioni

In questa guida vi spiegheremo come sbloccare tutte le armi e le combinazioni per evolverle di Tides of Foscari. Chiaramente questo articolo va a braccetto con quello su come ottenere tutti i personaggi di questa espansione .

Per sbloccare questi tre incantesimi per tutti i personaggi di Vampire Survivors dovrete prima ottenere il personaggio Eleanor Foscari trovando la sua bara nella mappa Lago Foscari (il punto interrogativo sulla mappa), che ha come arma iniziale proprio queste armi. Una volta fatto dovrete soddisfare i seguenti requisiti:

In Vampire Survivors: Tides of Foscari il team di Poncle ha introdotto un trio di incantesimi contrassegnati come delle icone a forma di S con piccole differenze. SpellString (nessun contorno) crea una sorta di corde magiche che colpiscono i nemici sulla loro traiettoria e viene potenziato da Velocità; SpellStream (contorno circolare), che danneggia i nemici intorno al giocatore e scala sulla statistica Area; SpellStrike (contorno quadrato) che crea delle zone di danno ed è influenzato da Area.

Per sbloccare quest'arma dovrete prima ottenere questo personaggio, che richiede semplicemente di creare almeno una volta l'arma evoluta SpellStrom, di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente. Una volta fatto per sbloccare l'Eskizzibur per tutti i personaggi dovrete semplicemente sopravvivere per 15 minuti con Maruto in qualsiasi mappa e modalità.

L' Esikizzibur è l'arma caratteristica di Maruto, un altro personaggio introdotto nel DLC Tides of Foscari. Si tratta di uno spadone che attacca di fronte al personaggio a intervalli regolari e inoltre esegue un contrattacco quando il personaggio viene colpito. Non solo, a partire dal livello 5 di tanto in tanto esegue un attacco area particolarmente potente.

La Freccia Flash , come da nome, è una freccia che viene scagliata a tutta velocità nella direzione in cui si sta muovendo il personaggio, trapassando tutti i nemici e con una piccola percentuale di probabilità di mandare a segno un colpo critico. I danni sono potenziati dalla statistica Quantità, che tuttavia non aumenta il numero di frecce scagliate.

Missile Prismatico e l'evoluzione Luminaire

Luminaire

Il Missile Prismatico è l'arma caratteristica di Luminaire Foscari. Genera dei missili arcobaleno in direzione verticale in base alla posizione del giocatore che poi esplodono. Ottiene degli effetti bonus differenti a seconda del primo Arcana ottenuto tra il II (i missili esplodono nuovamente una volta che toccano terra), il XIX (il missile esplode due volte, con il secondo impatto che causa danni dimezzati) e il XIV (25% di probabilità di base di congelare un nemico).

Per sbloccare il Missile Prismatico per tutti i personaggi dovrete prima ottenere Luminaire Foscari. Per farlo dovrete rompere il sigillo nell'Abisso Foscari usando Maruto e la sua Legionnaire. Per maggiori dettagli su dove trovare questo sigillo e come sbloccare l'Abisso Foscari vi suggeriamo di leggere la nostra guida ai personaggi di Vampire Survivors: Tides of Foscari. Una volta fatto vi basta sopravvivere per 15 minuti con Luminaire Foscari in qualsiasi mappa e modalità per sbloccare l'arma.

Il Missile Prismatico si evolve nel Luminaire, l'arma perfetta per farmare esperienze e denaro. Genera dei raggi arcobaleni che colpiscono in verticale i nemici. Oltre a ottenere gli effetti dagli Arcana citati in precedenza, ogni volta che il Luminaire va a segno aumenta il quantitativo di esperienza delle gemme e il valore delle monete a terra in base alla Quantità. Per ottenere il Luminaire dovrete potenziare al massimo il Missile Prismatico e l'oggetto Corona.