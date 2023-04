Vampire Survivors: Tides of Foscari, come sbloccare i personaggi del DLC

Come al solito per utilizzarli dovrete prima sbloccarli soddisfacendo dei requisiti particolari, alcuni abbastanza semplici mentre altri che richiedono un po' di pazienza e qualche suggerimento. Ma niente paura, vi diamo una mano noi. Di seguito vi spiegheremo come ottenere tutti i nuovi personaggi di Vampire Survivors: Tides of Foscari.

Il lancio del DLC Tides of Foscari ha introdotto in Vampire Survivors nuove sfide per i giocatori, mappe, nemici (no, niente vampiri anche stavolta) e ovviamente anche dei personaggi inediti , equipaggiati con armi uniche.

Quanto a statistiche Eleanor inizia la partita con un piccolo malus alla Salute (-10), ma in compenso può vantare un +20% a Movimento, +25% a Crescita e due Risorteggi extra. A differenza degli altri personaggi di Vampire Survivors ha ben tre armi caratteristiche. Inizierà la partita con l'incantesimo SpellString, al livello 10 sblocca SpellStream e al livello 20 SpellStrike (entrambi da raccogliere da terra). Infine al livello 30 Eleanor ottiene l'oggetto Distintivo dell'Accademia, che aumenta il numero di proiettili e offre Resurrezioni extra in cambio di una penalità all'esperienza ottenuta.

E se ve lo state chiedendo, sì anche i personaggi di Tides of Foscari possono essere sbloccati tramite i trucchi, che segnaleremo in questa guida, per quanto a nostro avviso è molto più divertente farlo alla vecchia maniera, senza barare. In ogni caso, per Eleaonor vi basta inserire il codice "spellsomething" dal menu Segreti di Vampire Survivors.

Una volta arrivati nel punto indicato apparirà come da tradizione una serie di nemici che difenderanno la bara di Eleanor con una formazione circolare. Apritevi un varco con la forza e raggiungete la cassa per liberare Eleanor. Una volta fatto non vi resta che sbloccarla pagando in denaro nel menu di selezione del personaggio.

Potrete ingaggiare Eleanor aprendo la sua bara nello stage "Lago Foscari" introdotta nel DLC. La posizione della cassa è indicato con un punto interrogativo sulla Mappa della Via Lattea (se non l'avete, si ottiene nel Caseificio, uno dei primissimi stage del gioco base). Dato che si tratta di uno stage un po' confusionario (un fiume divide in due la mappa ed è facile trovarsi bloccati in alcuni labirinti), di seguito abbiamo evidenziato il percorso da seguire:

Il primo personaggio che vi consigliamo di sbloccare è Eleanor Uziron , dato che sarà fondamentale per ottenere anche Maruto Cuts e Keitha Muort, a loro volta indispensabili per avere accesso a una nuova mappa e altri guerrieri di Vampire Survivors.

Una volta che avrete ottenuto SpellStrong potrete sbloccare Maruto nella schermata di selezione personaggio pagando in denaro. In alternativa, otterrete questo personaggio inserendo il codice "animeismypassion" nel menu Segreti.

Il prossimo sulla lista è Maruto Cuts . Per sbloccarlo dovrete fondere insieme le armi SpellString, SpellStream e SpellStrike al liv. 6 per dare vita a SpellStrong. Il modo più veloce per farlo è iniziare una nuova partita in un qualsiasi stage con Eleanor Uziron, salire al livello 20 in modo da ottenere tutti e tre gli incantesimi e successivamente fonderli una volta potenziati al massimo aprendo un forziere.

Keitha ha un bonus al Movimento del 40%, alla Velocità del 20% e del -10% a Ricarica, ma inizia la partita con un +10% a Maledizione. Inoltre ottiene un punto percentuale di Fortuna a ogni level up. La sua arma caratteristica è la Freccia Flash . Come suggerisce il nome si tratta di una freccia, che viene sparata in linea retta nella direzione in cui è rivolto il personaggio, trapassando i nemici che colpisce e infliggendo talvolta anche danni critici. Inoltre, come Eleanor e Maruto, anche Keitha Muort sblocca al livello 30 il Distintivo dell'Accademia.

Per sbloccare Keitha Muort dovrete ottenere almeno una volta la Legionnaire, ovvero la versione evoluta dell'Eskizzibur. Il modo più veloce per farlo è iniziare una partita in un qualsiasi stage con Maruto Cuts e ottenere l'oggetto Armatura. Fate salire al massimo livello sia l'Armatura che l'Eskizzibur e aprite un forziere per ottenere la Legionnaire.

Luminaire Foscari

Per sbloccare Luminaire Foscari dovrete rompere il sigillo nascosto all'interno dello stage Abisso Foscari, la seconda mappa introdotta con il DLC Tides of Foscari di Vampire Survivors.

Ma procediamo per gradi. Per accedere all'Abisso Foscari dovrete infatti prima rompere un altro sigillo, in questo caso situato all'interno della mappa Lago Foscari. Per farlo iniziate una partita in questo stage utilizzando Keitha Muort e dirigervi verso il punto interrogativo evidenziato nella mappa, passando attraverso il labirinto a nordest. Se avete difficoltà fate riferimento al percorso nell'immagine qui sotto.

Il percorso per raggiungere il sigillo del Lago Foscari

Nel punto indicato troverete un cristallo verde, che potrete distruggere esclusivamente utilizzando il Millionaire, l'evoluzione dell'arma iniziale di Keitha, che si ottiene portando al massimo livello la Freccia Flash (l'equipaggiamento iniziale di questo personaggio), il Parabraccio e il Quadrifoglio. Una volta fatto verrete trasferiti automaticamente nello stage Abisso Foscari, che ora potrete selezionare liberamente dal menu principale.

Ora non vi resta che avviare una nuova partita in questa mappa utilizzando Maruto Cuts. Per distruggere il sigillo dell'Abisso Foscari dovrete evolvere la sua l'Eskizzibur nella Legionnaire. Per farlo è necessario portare al massimo livello sia l'arma che l'oggetto Armatura. Successivamente dirigetevi nel punto indicato nella mappa con un punto interrogativo. Fortunatamente si tratta di uno stage con un layout piuttosto semplice, quindi non avrete particolari difficoltà a orientarvi. Una volta raggiunto il cristallo rosso attaccatelo con la Legionnaire per distruggerlo.

Soddisfatto questo requisito potrete ingaggiare Luminaire Foscari dalla schermata di selezione del personaggio. Oppure potete saltare tutti gli step qua sopra e usare la password "deusexmachina".

Luminaire Foscari è uno dei personaggi più forti del DLC Tides of Foscari, a nostro avviso. Inizia la partita con un bonus di 0,5 a Recupero, +40% a Movimento, nonché 7 Resurrezioni e 6 Esenzioni extra. Non solo, ad ogni aumento di livello scatena un Rosario, l'oggetto che si trova normalmente a terra e che fa piazza pulita all'istante di ogni nemico. Inoltre, ogni volta che torna in vita ottiene un bonus del 200% alla Potenza, un -100% a Ricarica e +300% a movimento, oltre che uno status di invincibilità temporanea di 17 secondi, che aumenta di altri due secondi dopo ogni Resurrezione. Proprio grazie a quest'ultima peculiarità, al momento è uno dei personaggi migliori per far fuori il Mietitore che appare al termine degli stage.

La sua arma iniziale è il Missile Prismatico, che genera delle esplosioni intorno al personaggio e ottiene degli effetti bonus differenti a seconda del primo Arcana ottenuto tra il II (i missili esplodono nuovamente una volta che toccano terra), il XIX (il missile esplode due volte, con il secondo impatto che causa danni dimezzati) e il XIV (25% di probabilità di base di congelare un nemico).