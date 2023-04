Aliens: Crucible: Josh Sawyer ha condiviso immagini e info sul gioco di ruolo di Obsidian cancellato da SEGA

Il design director di Obsidian Entertainment Josh Sawyer ha raccontato su Twitter alcuni dettagli del gioco di ruolo di Aliens cancellato da SEGA, chiamato Aliens: Crucible, condividendo anche qualche immagine del progetto mai concluso e svelandone i retroscena che portarono al fallimento del progetto.

Nel fine settimana, la narrative designer Vera Brud ha scritto un tweet chiedendo ai suoi colleghi sviluppatori di parlare dei giochi cui hanno lavorato che sono stati cancellati, da cui ad esempio abbiamo appreso lo stato dei lavori su Star Wars: Battlefront 3 al momento della soppressione.

Josh Sawyer le ha risposto raccontando del gioco di ruolo di Aliens che Obsidian stava sviluppando per SEGA. Si sarebbe chiamato Aliens: Crucible e la lavorazione durò tre anni, dal 2006 al 2009. Uno dei problemi maggiori incontrati dal progetto fu la mancanza di registi dentro lo studio di sviluppo, che portò a diversi problemi causati dalle divergenze delle figure di comando.

Sawyer: "Lavorai a un gioco di ruolo di Aliens per SEGA dal 2006 al 2009. All'epoca Obsidian non aveva registi, ma solo lead che erano considerati tutti alla pari. Il risultato fu tanta disfunzionalità quando i lead non concordavano su come fare qualcosa."

Sayer ha poi continuato a raccontare che "All'epoca i proprietari credevano che sarebbe stato negativo dare a una persona l'autorità di prendere tutte le decisioni." Ciò che però aveva funzionato con i giochi di Black Isle (la compagnia da cui è nata Obsidian) non si rivelò adatto ai progetti più grossi.

Aliens: Crucible non ebbe un regista fino a verso la fine dello sviluppo, con Sawyer che occupò il ruolo per soli tre mesi. Il risultato fu che la lavorazione procedette con grande lentezza e, non essendoci accordo su nulla, non furono realizzati dei livelli giocabili completi. Alla fine SEGA decise di togliere la spina.

Sawyer ha fatto notare che anche se lo studio aveva delle idee grandiose, "non si possono pubblicare le idee."

"La più grande lezione che ho imparato da quell'esperienza è che se non hai dei livelli giocabili, non c'è molto di un gioco (ovviamente ci sono delle eccezioni)," ha concluso l'autore del recente Pentiment.

Sawyer ha infine condiviso alcune immagini dei membri della squadra di personaggi del gioco, che come scenario e impostazione era simile a quello di Aliens: Fireteam Elite, ma che alla fine sarebbe stato un gioco di ruolo vero e proprio, nello stile degli altri di Obsidian.

SEGA annunciò Aliens: Crucible nel 2006. Il gioco era ambientato sul pianeta Caldera, dove un gruppo di coloni dovevano lottare per sopravvivere. L'editore alla fine cancellò il gioco in favore di Alpha Protocol, un altro progetto di Obsidian, purtroppo molto sottovalutato all'epoca dell'uscita.