Star War: Battlefront 3 è stato cancellato quando era quasi pronto, secondo uno sviluppatore

Star Wars: Battlefront 3 è stato cancellato quando era praticamente pronto. A dirlo è stato lo sviluppatore Michael Barclay, attualmente lead level designer in Naughty Dog, che ne ha scritto brevemente su Twitter. Da specificare che si tratta del terzo capitolo della serie originale, quella di Pandemic, non la più recente sviluppata da DICE. Quindi in questo caso Electronic Arts non c'entra niente.

Barclay: "Credo che sia passato abbastanza tempo per confessare e affermare che Star Wars: Battlefront III sarebbe stato incredibile e che il fatto che sia stato cancellato a due passi dalla meta è un vero e proprio crimine. I videogiocatori non sanno di cosa sono stati privati."

La serie Star Wars: Battlefront ha avuto sostanzialmente una doppia vita. Star Wars: Battlefront 3 era previsto nella prima, risalente ai primi anni del nuovo millennio, quella gestita direttamente da Disney e LucasArts, ma fu bloccato prima del lancio a causa dell'insuccesso del secondo capitolo.

Ora apprendiamo che era praticamente pronto. All'epoca si parlò di combattimenti che spaziavano tra la terra e il cielo e di una serie di novità che avrebbero fatto felici i fan di Star Wars, ma non se ne fece niente.

Lo Star Wars: Battlefront del 2017 era sicuramente superiore tecnicamente, ma molti continuarono a preferire l'originale, perché più profondo. Star War: Battlefront 2 di DICE pare aver messo fine definitivamente alle sofferenze della serie, dopo le enormi polemiche che investirono le sue microtransazioni.

Da specificare che Barclay non ha spiegato perché Star War: Battlefront 3 sarebbe stato un titolo incredibile.