Netflix: arriva Joseph Staten dalla serie Halo, per lavorare a un nuovo tripla A

Joseph Staten, sviluppatore veterano, negli ultimi anni attivo nella serie Halo, si è unito a Netflix come direttore creativo di un nuovo gioco tripla A non ancora annunciato. Proprio pochi giorni fa, Staten aveva dato l'addio a Xbox e ad Halo, dopo molti anni di collaborazione.

A svelare il suo nuovo lavoro è stato Staten stesso su Twitter, dove ha scritto:

"Nella mia vita lavorativa, non c'è niente che ami di più di collaborare con gli altri per costruire mondi pieni di personaggi iconici, grandi misteri e avventure infinite.

Quindi oggi sono emozionato di annunciare che mi sono unito a Netflix Games come creative director per un nuovo AAA multipiattaforma di una proprietà intellettuale originale. Si comincia!"

Staten è uno sviluppatore di grande esperienza. Recentemente ha lavorato ad Halo Infinite, ma in realtà esordì con la serie Halo quando ancora la serie era in mano a Bungie, lavorando ai primi due capitoli, nonché ad Halo 3, Halo Reach, Halo Wars, Halo 3: ODST e Destiny.

Era tornato in Microsoft nel 2014, come direttore creativo senior di Xbox Game Studios Publishing. Nel 2020 era entrato in 343 Industries per aiutare con il lancio di Halo Infinite, che navigava in pessime acque.