Nintendo ha vinto un'altra causa contro un sito che piratava i suoi giochi

La corte d'appello di Parigi ha dato ragione a Nintendo in una causa contro il sito Dstorage, un sito di hosting condiviso accusato di piratare i suoi giochi. Più precisamente, almeno stando a quanto comunicato da Nintendo, la corte avrebbe deciso che Dstorage è colpevole di non aver rimosso o bloccato l'accesso alle copie piratate dei giochi di Nintendo distribuite dal sito di file hosting 1fichier.com.

Nintendo aveva chiesto a Dstorage la rimozione di tutte le copie non autorizzate dei suoi giochi. Non essendo stata accontentata, ha denunciato il sito, ottenendo un primo verdetto positivo a maggio 2021 dal tribunale di Parigi.

Ora la corte d'appello ha ordinato a Dstorage di risarcire Nintendo con 442,750 euro e di pagare 25.000€ di spese legali. Dstorage ha la possibilità di fare appello.

Nel frattempo la casa di Mario si è dichiarata vincitrice della contesa legale, parlandone come in un'importante precedente per i casi di anti-pirateria dell'industria dei videogiochi.

Nintendo si è quindi detta compiaciuta della sentenza della corte d'appello di Parigi, che invierebbe un messaggio forte e chiaro a tutti quei siti che si rifiutano di rimuovere le copie piratate dei giochi quando richiesto e perché potrà essere presa a modello per tutte le sentenze di casi successivi, riguardanti l'industria dei videogiochi.