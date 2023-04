Jagged Alliance 3, abbiamo provato del ritorno della serie strategica che ora guarda a XCOM

Da allora sono passati quasi cinque anni e nel frattempo la serie è stata affidata agli specialisti di Haemimont Games, con all'attivo tanti strategici e gestionali amatissimi come Surviving Mars, Tropico 4 e 5 e il recente Stranded: Alien Dawn. Pedigree degli sviluppatori a parte, le prospettive per avere un nuovo capitolo degno del nome che porta sono concretissime, almeno stando a quello che ci ha suggerito l'aver provato Jagged Alliance 3 per qualche ora: il titolo guarda pesantemente alla serie XCOM di Firaxis, senza però rinunciare a delle caratteristiche peculiari.

Dopo il terribile Jagged Alliance: Rage del 2018. la serie di strategici militari Jagged Alliance, lanciata da Sir-Tech negli anni '90, e ora in mano a THQ Nordic, sembrava spacciata. L'obiettivo di svecchiare la formula originale era fallito miseramente, con un titolo che sembrava guardare più al mercato mobile che a quello degli strategici per PC, tra una storia non appassionante e dei sistemi di gioco all'acqua di rose poco profondi e per niente soddisfacenti.

La mappa

Dopo le fasi iniziali, gli avamposti iniziano a essere ben difesi e bisogna agire con cautela

Il gioco inizia con la creazione del nostro gruppo di mercenari di fiducia (tutti lautamente pagati, tranquilli), cui se ne aggiungeranno altri nel corso della partita. La nostra missione? La nazione di Grand Chien è nel caos a causa della sparizione del presidente eletto, con una forza paramilitare chiamata "La Legione" che ha iniziato a occupare villaggi e avamposti prendendo sempre più piede. Assoldati dalla famiglia del presidente, dobbiamo ritrovare l'uomo e riportare la pace nel paese. Le risorse iniziali non sono moltissime, ma ci consentono di assembrare un gruppo di quattro mercenari di diversa esperienza (leggasi di livelli differenti). Non sapendo cosa ci aspetterà, decidiamo di portarci dietro più specializzazioni possibili (ogni mercenario ha la sua), in modo da essere preparati a ogni evenienza. Come già accennato, svolgendo le varie missioni, principali o secondarie, otterremo abbastanza risorse da ampliare la squadra, ma per ora dobbiamo accontentarci di un mercenario a tutto tondo, molto versato per l'azione, di una esperta di meccanica, di un dottore e di un'esperta di computer. L'equipaggiamento iniziale non è granché (pistole e medikit), ma possiamo accontentarci, anche perché presto troveremo sicuramente di meglio.

Per cominciare veniamo trasportati su di un'isoletta che fa anche da introduzione al gioco. È divisa in sei settori ed è occupata da un ristretto numero di truppe della Legione, che possiamo affrontare senza correre grossi rischi. Siamo in un ambiente prettamente naturale e Jagged Alliance 3 ci invita a fare i primi passi, spiegandoci l'interfaccia utente e mettendoci di fronte ai primi scontri armati. Prima di parlare del sistema di combattimento però, urge fare un passo in avanti per spiegare meglio il funzionamento del mondo di gioco e della mappa. Liberato il primo villaggio, infatti, viene sbloccata la gestione delle forze locali, con i mercenari che iniziano a lavorare anche da addestratori di civili per dargli qualche chance contro le forze della Legione. Quindi, oltre ad affrontare gli avversari direttamente, bisognerà iniziare a cercare materiali e armi per rendere autonomi i vari villaggi e impedire che i nemici li riconquistino.

In Jagged Alliance 3 si gioca molto anche sulla mappa generale

Il sistema è in realtà abbastanza semplice, ma non senza alcune piacevoli complessità: molte zone della mappa possono essere perlustrate per ottenere oggetti utili alle nostre milizie, come parti meccaniche o armi. Si tratta di azioni che vengono eseguite dai nostri uomini autonomamente, dopo opportuna assegnazione, e che li impegnano per un certo periodo di tempo. I risultati variano a seconda delle unità impiegate. Le unità rimaste inattive, intanto, possono essere impiegate per altre operazioni, come curarsi, riposarsi o riparare l'equipaggiamento. Le cose da fare variano a seconda della specializzazione dei mercenari, quindi è importante avere un party più eterogeno possibile. La sostanza è che in Jagged Alliance 3 si gioca molto anche sulla mappa generale, con ulteriori funzioni che si sbloccano nelle fasi avanzate, di cui vi sapremo ridire nell'eventuale recensione del gioco.