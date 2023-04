Crysis 4: Crytek assume per lavorare al gioco

Crytek ha pubblicato un video per ricercare sviluppatori per il suo nuovo progetto, Crysis 4. Il filmato, molto breve, non contiene dettagli sul gioco e suona più come una chiamata alle armi già dal titolo: "È in arrivo una CRYSIS. Abbiamo bisogno del vostro aiuto."

Nel video c'è quindi l'invito ad aiutare nello sviluppo della nuova campagna di Crysis e vengono indicati i ruoli ricercati, almeno quelli principali: lead producer, lead AI programmer e lead enviroment artist.

Per tutte le posizioni lavorative aperte, si può fare riferimento alla pagina dedicata sul sito ufficiale della compagnia, dove in realtà ci sono decine di posizioni aperte sia per Crysis 4, sia per Hunt: Showdown, l'altro progetto di Crytek.

Crysis 4 è stato annunciato tempo fa senza che del gioco sia stato mostrato ancora nulla di concreto. Probabilmente Crytek lo ha fatto proprio per attirare l'interesse sul gioco e cercare finanziamenti e sviluppatori per lavorarci.

Va specificato che "Crysis 4" è solo il titolo di lavorazione, come specificato dalla compagnia stessa, e che la versione finale potrebbe chiamarsi in modo completamente diverso.