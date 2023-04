Dead Island 2 bene ma non benissimo nei voti della stampa internazionale

Dead Island 2 è stato accolto con voti positivi ma non più di tanto dalla stampa internazionale: a quanto pare l'atteso ritorno della serie action a base di zombie non ha entusiasmato il grosso delle varie testate, sebbene non manchino alcune valutazioni più positive.

GamersRD - 8,6

God is a Geek - 8,5

XboxEra - 8,5

COGconnected - 8,4

Player 2 - 8,3

Carole Quintaine - 8

But Why Tho? - 8

ZTGD - 8

GamesDub - 8

PlaySense - 8

Screen Rant - 8

Twinfinite - 8

VGC - 8

Dexerto - 8

GameGrin - 8

VG247 - 8

Checkpoint Gaming - 7,5

Cultured Vultures - 7,5

Wccftech - 7,5

Multiplayer.it - 7

GameSkinny - 7

GameSpot - 7

Pure Xbox - 7

CD-Action - 7

Gamepressure - 7

GameWatcher - 7

Push Square - 7

The Loadout - 7

VideoGamer - 7

WellPlayed - 7

Digital Trends - 6

Shacknews - 6

GAMINGbible - 6

Hey Poor Player - 6

Noisy Pixel - 6

We Got This Covered - 6

PC Gamer - 5,5

GLHF on Sports Illustrated - 5

Stevivor - 5

GGRecon - 5

In effetti anche la nostra recensione di Dead Island 2 assegna al titolo di Dambuster Studios un 7/10, citando la generale ripetitività dell'esperienza e un sistema di combattimento che ci sarebbe piaciuto fosse più profondo e sfaccettato.

Fra i punti di forza ci sono però la realizzazione degli zombie, con la tecnologia FLESH a farla da padrone, e una grande attenzione riservata al comparto narrativo, ai personaggi e inevitabilmente al sangue, che in un gioco del genere non poteva certo mancare.

Se in ogni caso queste considerazioni non hanno scalfito la vostra hype nei confronti di Dead Island 2, l'appuntamento è fissato al 21 aprile su PC, PlayStation e Xbox.