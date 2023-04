Playdate ha venduto più del doppio di quanto stimato: 20.000 unità nei primi 20 minuti

Tramite un comunicato stampa, Panic ha annunciato che Playdate la sua console portatile con manovella, ha venduto più del doppio di quanto inizialmente stimato, con le prime 20.000 unità andate via nel giro di 20 minuti dall'apertura delle prenotazioni. Dal 29 luglio 2021, data di inizio della vendita della console, sono state vendute 53.142 Playdate. Se vi sembrano poche considerate che la compagnia ha avuto molte difficoltà a soddisfare tutti gli ordini, per via di alcuni problemi produttivi che hanno reso la console introvabile. Inoltre stiamo parlando di un prodotto di nicchia, sicuramente non venduto in perdita.

Greg Maletic, il project lead di Playdate, ha detto che è stato un grande anno per la console: "Quanto abbiamo iniziano non avevamo idea di quante persone sarebbero state interessate a un prodotto così strano, quindi abbiamo detto alla fabbrica di produrre 20.000 unità. Averne vendute più di 53.000 è commovente."

Maletic ritiene che quando i problemi di produzione saranno risolti, Playdate riuscirà a fare anche meglio, per un secondo anno che potrebbe rivelarsi commercialmente migliore del primo. Stando a Panic, la compagnia ha spedito 27.000 unità di quelle prenotate e sta lavorando duramente per soddisfare tutti gli altri ordini.

A inizio 2023 Panic ha annunciato un aumento del prezzo della console di 20 dollari, per 199 dollari complessivi, a causa dell'aumento dei costi di produzione. "Quei 20 dollari sono dovuti al fatto che la nostra fabbrica recentemente ci ha dato l'inevitabile notizia che nel 2023 il costo di produzione di una singola Playdate è salito", ha dichiarato Cabel Sasser, uno dei fondatori della compagnia.

Se vi interessa acquistare Playdate, potete partire dal sito ufficiale.