Crytek annuncia licenziamenti in massa e lo sviluppo su Crysis 4 è stato bloccato

Grossi problemi emergono anche in Crytek, con la compagnia tedesca che annuncia oggi licenziamenti in massa e anche il blocco imposto allo sviluppo del nuovo Crysis 4 che era in corso già da tempo, ma il cui futuro a questo punto è in dubbio.

Con una comunicazione pubblicata diffusa anche attraverso social, Crytek ha annunciato la ristrutturazione avviata, che comporta un grosso taglio di personale: si parla di una riduzione del 15% della forza lavoro, per una compagnia di queste dimensioni ammonta a circa 400 persone licenziate.

Questi licenziamenti colpiscono in diversi settori, compreso lo sviluppo stesso e la gestione dei servizi condivisi, con riflessi che si vedranno chiaramente anche nei progetti attualmente in corso presso lo studio.