PlayStation Store lancia nuove offerte sui giochi PS4 e PS5 con il Pianeta degli Sconti

Restando in casa Capcom, vale lo stesso identico discorso anche per Dragon's Dogma 2 : il coinvolgente ritorno della saga diretta da Hideaki Itsuno è disponibile in offerta a 39,74€ anziché 74,99€, forte dunque di una riduzione pari al 47% che porta la cifra al minimo mai toccato su PS Store.

Fra i titoli scontati spicca naturalmente l'eccellente remake di Resident Evil 4 , che torna a toccare il suo minimo storico sulla piattaforma digitale Sony: l'edizione standard può essere vostra per soli 19,99€ anziché 39,99€, dunque esattamente a metà prezzo.

Qualche altro affare da non perdere

In attesa di un articolo di approfondimento sugli affari da non perdere con il Pianeta degli Sconti, segnaliamo rapidamente anche qualche altro titolo che a una prima occhiata potrebbe rappresentare un acquisto molto interessante, specie per chi ha dovuto rimandarlo fino a oggi.

Se avete letto la nostra recensione del remake di Until Dawn, ad esempio, potreste essere felici di sapere che il rifacimento è alla sua prima promozione in assoluto su PlayStation Store ed è possibile acquistarlo approfittando di uno sconto del 22%, pagandolo dunque 54,59€ anziché 69,99€.

Non ci troviamo invece di fronte alla prima riduzione di prezzo per Mortal Kombat 1, che grazie al Pianeta degli Sconti torna alla sua cifra minima di 19,99€ anziché 49,99€: se amate la saga di picchiaduro a incontri firmata NetherRealm Studios, non pensateci più di tanto e procedete all'acquisto.