Crysis 4 annunciato da Crytek con un trailer ufficiale

Aggiornamento : Crysis 4 è stato confermato ufficialmente da Crytek, tramite un trailer condiviso online su Twitter e YouTube, come potete vedere qui sopra.

Il video di Crysis 4 ci mostra una sequenza di distruzione, dove tutto viene disintegrato. A seguire, però, dalle macerie del mondo rinasce qualcosa, che si rivela essere il numero 4. Non viene quindi affermato che il gioco si chiama Crysis 4, ma per il momento non possiamo fare altro se non chiamare il gioco in questo modo. Il video non mostra dettagli di gameplay e non indica alcunché in termini di trama o data di uscita.

Questo annuncio arriva poco dopo un'immagine condivisa dalla divisione cinese di Crytek, che aveva quindi anticipato l'annuncio. Potete trovare la notizia originale qui sotto.

Notizia originale : Crysis 4 potrebbe essere stato confermato da Crytek China: la divisione cinese del team di sviluppo ha pubblicato un post sul social network BiliBili, accompagnandolo con l'immagine che vedete qui sotto.

"Il progetto di Crysis 4 è confermato e aprirà la strada a un nuovo campo di battaglia a base di nanotecnologie", si legge nel messaggio. "Seguite il profilo ufficiale di Crytek: continueremo ad aggiornarvi con le ultime notizie."

Sembrerebbe dunque che Crysis Remastered Trilogy, disponibile per tutte le piattaforme lo scorso ottobre, abbia svolto il tradizionale ruolo di rilancio per il franchise in vista appunto di un nuovo capitolo.

Al momento i dettagli sono pochissimi e manca ancora una conferma ufficiale da parte della divisione internazionale di Crytek, certo, ma la notizia dell'uscita di Crysis 4 non potrà che entusiasmare i tantissimi fan della serie.

Nella speranza che il nostro PC ce la faccia a farlo girare, s'intende.