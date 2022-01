Black Myth: Wukong, un video diario con i gatti in motion capture

Black Myth: Wukong torna a mostrarsi in video, stavolta con un dietro le quinte dal tono chiaramente scherzoso in cui il team di sviluppo, impersonato da alcuni attori, racconta di aver utilizzato dei gatti per il motion capture.

Parliamo insomma a tutti gli effetti di una parodia che i ragazzi di Game Science hanno avuto l'idea di realizzare in concomitanza con il capodanno cinese per scherzare sulle attuali difficoltà dello studio, che è davvero alle prese con il motion capture ma non sta avendo momenti piacevoli nel tentativo di farlo funzionare a dovere.

Nell'ultima anteprima di Black Myth: Wukong abbiamo parlato di come questo interessante soulslike prometta decisamente bene, tanto sul piano tecnico e artistico quanto su quello del gameplay.

Le aspettative sono insomma alte, gatti o meno, ma bisognerà avere ancora un po' di pazienza considerando che ancora oggi Game Science sta assumendo personale per lo sviluppo e che l'uscita del gioco non avverrà prima del 2023.