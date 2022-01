Samsung Galaxy Unpacked 2022 ha una data ufficiale, ecco quando potremo seguirlo

Samsung ha annunciato la data e l'orario in cui potremo seguire il Galaxy Unpacked 2022, l'evento annuale durante cui l'azienda presenta i suoi nuovi terminali. L'appuntamento è fissato al 9 febbraio alle 16.00, ora italiana.

Cosa verrà mostrato? Sicuramente il Samsung Galaxy S22, la cui data di uscita dovrebbe essere il 25 febbraio. con un'apertura dei preorder in concomitanza con il reveal: tutti dettagli che sembrano corrispondere agli ultimi leak di John Prosser.

Potremmo inoltre assistere alla presentazione dei nuovi tablet dell'azienda coreana, con il Galaxy Tab S8 in prima linea, e magari scoprire quale sarà il futuro della linea dei dispositivi foldable, con i prosssimi Galaxy Z Fold e Z Flip.

Galaxy Unpacked 2022

In effetti proprio il settore dei pieghevoli comincia a dare grandi soddisfazioni a Samsung, se consideriamo che Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 hanno totalizzato vendite quattro volte superiori ai precedenti modelli.

Come detto, a breve scopriremo come stanno le cose: l'appuntamento con il Samsung Galaxy Unpacked 2022 è per il 9 febbraio alle 16.00.