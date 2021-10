Crysis Remastered Trilogy disponibile per tutte le piattaforme

Crytek ha annunciato che Crysis Remastered Trilogy è disponibile per tutte le piattaforme, ossia PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch. Si tratta della raccolta delle edizioni rimasterizzate dei tre Crysis.

Da notare che i tre giochi sono acquistabili anche singolarmente. Si tratta di un'opzione utile per chi già possedesse Crysis Remastered, disponibile già da un anno.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Crysis Remastered Trilogy fresca di pubblicazione, in cui abbiamo scritto:

Crysis Remastered Trilogy è un'ottima raccolta nel suo complesso, che consente di giocare ai tre capitoli che compongono serie con una grafica più moderna, capace di sfruttare anche le schede video più performanti. Certo, è interessante notare come si parta con un titolo eccellente (Crysis), passando a uno decente e nulla più (Crysis 2) per arrivare a uno davvero ottimo (Crysis 3), ma sinceramente non vi consigliamo di sacrificare nessuno dei tre (sono acquistabili anche singolarmente) nel caso decidiate di prendere la trilogia, perché comunque formano una storia unica, che vale la pena vivere per intero, una volta che si è dentro. Va detto anche che l'esperienza nel suo complesso rimane identica a quella degli originali, quindi chi l'ha già vissuta non troverà grossi stimoli per rifarlo, a parte quelli grafici.

Crysis Remastered Trilogy - Dettagli

Crysis Remastered Trilogy è disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5 direttamente su PlayStation Store, per Xbox One e Xbox Series X|S sul Microsoft Store, su Nintendo Switch tramite eShop e su PC tramite Epic Games Store, al prezzo di 49,99 €.

I giocatori possono comunque acquistare l'edizione fisica della Crysis Remastered Trilogy, dotata di un'esclusiva art card, per piattaforme Xbox e PlayStation.

Crysis 2 Remastered e Crysis 3 Remastered - Dettagli

Crysis 2 Remastered e Crysis 3 Remastered sono inoltre disponibili singolarmente per l'acquisto su Epic Games Store, PlayStation Store, Microsoft Store ed eShop al prezzo di 29,99 € l'uno.

Presto sarà poi disponibile un'edizione fisica di Crysis 2 Remastered e Crysis 3 Remastered per Nintendo Switch.

Crysis Remastered Trilogy porta tutta l'adrenalinica azione tipica della saga, in livelli sandbox dove illuminazione, texture, personaggi, armi e ambientazioni sono stati aggiornati e migliorati. Le Remastered sono ottimizzate per sfruttare al meglio le caratteristiche di PC e Console di nuova generazione. Ad esempio, il gioco originale girava a 720p e 30FPS, mentre l'edizione rimasterizzata per PC, Xbox Series X e PlayStation 5 offre una qualità video che viaggia tra i 1080p e il 4K e fino a 60 FPS per un gameplay fluido e spettacolare.

La Crysis Trilogy include:

Crysis Remastered:

Una semplice missione di salvataggio si trasforma in una guerra totale quando gli invasori alieni sciamano su una catena di isole nordcoreane. il giocatore vestirà i panni del super soldato Nomad, armato di una potente nanotuta dotata 4 abilità da attivare al bisogno (velocità, forza, corazza e occultamento). Usando un vasto arsenale di armi modulari, e adattando le tattiche all'equipaggiamento a disposizione, il giocatore dovrà trovare il modo di dominare i nemici in un enorme mondo sandbox.

Crysis 2 Remastered:

Gli alieni sono tornati in un mondo devastato dai disastri climatici. Mentre gli invasori devastano New York e iniziano un assalto che minaccia l'annientamento totale del genere umano, solo tu hai la tecnologia per guidare la lotta. Equipaggiato con la Nanosuit 2.0 aggiornata, personalizza la tua tuta e le tue armi in tempo reale e sblocca potenti abilità nella battaglia per la sopravvivenza dell'umanità.

Crysis 3 Remastered:

New York City è stata trasformata in una tentacolare foresta pluviale urbana protetta da un gigantesca cupola. Prophet deve combattere attraverso sette diversi distretti contro le forze umane e aliene, utilizzando la tecnologia superiore della nanotuta, dovendo scegliere tra la forza bruta e la furtività per raggiungere i suoi obiettivi. Equipaggiato con un letale arco Predator, dovrà trovare il modo di salvare il mondo ancora una volta.