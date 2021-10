PS Store, sconti: giochi PS4 e PS5 in offerta a meno di 10€ di metà ottobre 2021

Sono attualmente in corso le offerte del PS Store con una serie di sconti per giochi PS4 e PS5 (retrocompatibilità). Vi proponiamo quindi una selezione di titoli a meno di 10€, per queste offerte di metà ottobre 2021 del mondo PlayStation.

Prima di tutto, però, ricordate che potete trovare la lista completa delle offerte sul PS Store a questo indirizzo.

In totale, sono disponibili 214 giochi e add-on in offerta sul PS Store, in questa metà di ottobre, e molti di questi sono in sconto a prezzi molto bassi, spesso inferiori a 10€. Tra i vari che hanno attirato la nostra attenzione vi è per certo For Honor Standard Edition, che è disponibile a 7.49€: questo gioco d'azione multigiocatore è ancora supportato da Ubisoft e dispone di una community attiva, anche dopo anni. Se però preferite qualcosa di più lineare e single player, allora non dovete farvi sfuggire Uncharted: L'Eredità Perduta, disponibile a 9.99€. Ricordate però che si tratta di un seguito diretto di Uncharted 4 Fine di un ladro, anch'esso disponibile a 9.99€. Se siete in cerca di esclusive PlayStation, allora potete (ri)scoprire le origini di Ratchet & Clank nel remake a 9.99€.

Vediamo ora altri giochi PS4 e PS5 (in retrocompatiblità) in offerta sul PS Store con sconti inferiori ai 10€:



Sniper Elite 4 Digital Deluxe Edition - 9.99€

Jurassic World Evolution - 9.99€

Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor - 9.99€

The Witcher 3: Wild Hunt - 5.99€

UNO Ultimate Edition - 7.99€

Brothers: A Tale of two Sons - 4.99€

Pillars of Eternity: Complete Edition - 9.99€

Indivisible - 9.99€

Shadow Tactics: Blades of the Shogun - 4.99€

Questa era solo una parte della lunga lista di giochi in offerta in questa metà ottobre 2021. Diteci, avete trovato altro di vostro gradimento? Vi ricordiamo infine che su PS3 e PS Vita non si potranno più usare carte di credito a breve.