realme: MediaTek Dimensity 920 5G arriva per la prima volta in Europa con realme 9 Pro+

realme ha confermato "l'intenzione di democratizzare i prodotti e l'esperienza 5G" distribuendo due nuovi smartphone 5G, ovvero il realme 9 Pro+ e il realme 9 Pro. Inoltre, per la prima volta in Europa sarà utilizzato il processore MediaTek Dimensity 920 5G.

Per "migliorare il livello di esperienza utente" verrà introdotta per la prima volta la linea Pro+, che utilizzerà il processore MediaTek Dimensity 920 5G. Inoltre, realme è più che pronto a realizzare la strategia "All in 5G" per la serie 9 Pro, confermando il lancio di due smartphone con tecnologia 5G.

MediaTek Dimensity 920 5G

Viene anche indicato che l'Italia è il secondo Stato europeo in termini di crescita anno per anno per realme. Parliamo di un +610% dal 2020 al 2021, dietro solo alla Polonia (+651%). In terza posizione troviamo invece il Belgio (+589%)

Dal 2020 realme si è impegnata a offrire smartphone 5G e, secondo gli ultimi dati di Counterpoint Research, realme è stato il marchio di smartphone Android 5G in più rapida crescita a livello globale nel Q3 2021 con eccellenti risultati in Europa, India e Cina. realme è stata in grado di superare il mercato con le sue vendite di smartphone 5G in crescita dell'831% su base annua rispetto al tasso di crescita globale del 121%.