Unrecord, nuovo video di gameplay dalla demo dello sparatutto "impossibile"

IGN ha chiesto e ottenuto di provare la demo di Unrecord, lo sparatutto sviluppato da DRAMA che a molti sembrava troppo realistico per essere vero, e ha pubblicato un video di gameplay con il livello attualmente giocabile.

È lo stesso scenario di cui si sono viste finora delle sequenze nel trailer di Unrecord, con il nostro personaggio che accede a una struttura apparentemente abbandonata in cui si sono rifugiati dei criminali.

Il filmato conferma il realismo delle ambientazioni e una gestione della visuale anch'essa legata a dinamiche decisamente plausibili, cosa che insieme al livello di dettaglio della grafica ha tratto in inganno parecchie persone ai tempi dell'annuncio.

Dopodiché è chiaro che ci troviamo di fronte a un progetto in sviluppo, che non ha ancora una data di uscita ufficiale e che rimane per molti versi un'incognita, anche e soprattutto sul piano del gameplay: quel tipo di inquadrature e quel sistema di combattimento funzioneranno in-game?