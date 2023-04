Classifica UK, Dead Island 2 primo davanti a Minecraft Dungeons e Advance Wars

Christopher Dring, direttore di GamesIndustry.biz, ha anticipato anche questa settimana i dati relativi alla classifica UK, che ha visto Dead Island 2 debuttare in prima posizione con numeri sostanzialmente superiori a quelli totalizzati dal remake di Dead Island ma inferiori della metà nel confronto con Resident Evil 4.

Accolto dalla stampa internazionale con voti positivi ma solo fino a un certo punto, Dead Island 2 era atteso da parecchio e si è rivelato un gioco divertente pur con tutti i suoi limiti, cosa che evidentemente ha conquistato il pubblico inglese, quantomeno per quanto concerne il day one.

Minecraft Dungeons è secondo, con il 73% delle vendite fisiche per la versione Nintendo Switch, mentre Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp è riuscito a esordire in terza posizione: un risultato decisamente interessante per uno strategico, sebbene Dring parli di cifre non entusiasmanti per i due titoli.

In generale, il direttore di GamesIndustry.biz ha la sensazione che parecchie persone stiano aspettando l'uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, fissata al prossimo 12 maggio, e che sarà quello il gioco per Nintendo Switch che farà davvero la differenza in termini di numeri assoluti nel corso di questo 2023.