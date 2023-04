Unrecord è uno sparatutto talmente realistico da sembrare falso: ecco il trailer

Unrecord è uno sparatutto talmente realistico da sembrare falso: spuntato all'improvviso su Steam, il gioco sviluppato da DRAMA è finito al centro di un dibattito che vede da una parte chi sostiene si tratti di un filmato montato e modificato, chi invece parla di Unreal Engine 5. Qui sotto c'è il trailer, voi che ne pensate?

Definito dagli autori un tactical shooter in cui controlliamo un poliziotto con un'inquadratura in stile bodycam, il gioco promette dialoghi complessi, meccaniche innovative, dilemmi morali e un sistema di combattimento molto peculiare, come si può vedere appunto nel video quando il personaggio apre il fuoco contro i nemici.

La trama di Unrecord può essere paragonata a una detective story o a un thriller, si legge nella sinossi ufficiale: il protagonista dovrà indagare su diversi crimini e confrontarsi con un ampio cast di personaggi e con tanti colpi di scena.

Dire se il gioco sia vero o falso è in effetti complicato: a guardarlo in movimento sembra un filmato a cui sono stati aggiunti degli elementi grafici, mentre le immagini statiche rivelano soluzioni più plausibili per un videogioco.