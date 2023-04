Resident Evil 4, Shinji Mikami ha giocato il remake e gli è piaciuto molto

Shinji Mikami, director dell'originale Resident Evil 4, ha detto di aver giocato il remake e che gli è piaciuto molto: un riconoscimento che vale molto, se consideriamo che l'autore giapponese è ritenuto il padre della serie survival horror di Capcom.

A poche settimane dal suo addio a Tango Gameworks, Mikami ha pubblicato su Twitter una foto che ritrae Leon e Ashley in quella che sembra una delle sequenze conclusive della campagna di Resident Evil 4, scrivendo di aver completato con successo il gioco e di averlo apprezzato parecchio.

Dopo aver diretto il primo capitolo di Resident Evil, nel 1996, Shinji Mikami è tornato a lavorare sul franchise in occasione del remake del 2002 e poi appunto per Resident Evil 4, l'episodio che ha segnato la svolta action per il brand.

Non solo: accolto con grandissimo entusiasmo tanto dalla critica quanto dal pubblico, il quarto capitolo della saga è diventato ben presto un vero e proprio punto di riferimento per tutti i giochi in terza persona.

