Horizon Forbidden West: Burning Shores, le nuvole sono effettivamente spettacolari

Le nuvole di Horizon Forbidden West: Burning Shores appaiono effettivamente spettacolari, come traspare dalle molte immagini e dai video che gli acquirenti dell'espansione del gioco di Guerrilla Games stanno condividendo online.

Come ricorderete, per giustificare la mancanza di una versione PS4 di Burning Shores, Guerrilla ha parlato del nuovo sistema di generazione delle nuvole, impossibile da ottimizzare per la vecchia console di Sony. Naturalmente, appena resasi disponibile l'espansione, molti utenti sono andati a verificare proprio la bontà delle nuvole, scoprendo che effettivamente sono stare realizzate allo stato dell'arte. Probabilmente le migliori viste in un videogioco.

Vediamo qualche esempio, tratto dalla fonte:

Immagine notturna delle nuvole di Horizon Forbidden West: Burning Shores

Come sempre Guerrilla Games si è dimostrata capace di proporre delle tecnologie grafiche avanzatissime, pur per una semplice espansione, che comunque prosegue la storia del gioco originale, aggiungendo dettagli davvero importanti alla stessa.

Per il resto vi ricordiamo che Horizon Forbidden West: Burning Shores è disponibile per PS5. Naturalmente dovete possedere il gioco base per giocarci.