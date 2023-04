Horizon Forbidden West: Burning Shores è disponibile ora su PS5

Sony e Guerrilla Games ricordano che Horizon Forbidden West: Burning Shores è disponibile da oggi, 19 aprile 2023, su PS5, come riferito anche dal trailer di lancio ufficiale visibile qui sotto, a dire il vero già mostrato anche nei giorni scorsi.

Si tratta della prima e ampia espansione del gioco, disponibile esclusivamente su PS5 in quanto incentrata anche su un notevole upgrade tecnologico.

La nuova parte di storia continua a seguire le vicende di Aloy, impegnata a inseguire una sinistra minaccia nelle selvagge lande di una Los Angeles futuristica e vulcanica, sconvolta da una violenta attività tettonica.

In Horizon Forbidden West: Burning Shores ci troviamo dunque ad esplorare la pericolosa regione a sud delle terre dei Tenakth, aggiungendo ulteriori sfide alla storia principale del gioco. Tra le Rive Ardenti, troviamo una nuova e avvincente storia che riprende il viaggio di Aloy nel punto in cui termina Horizon Forbidden West.

Per questo motivo, è comunque necessario aver concluso la storia principale per poter prendere parte a questa nuova sezione, che prende le mosse proprio dalla parte finale della storia originale. In questa nuova parte ci troviamo a interagire con nuovi personaggi e prendere parte a ulteriori missioni.

Oltre ad esplorare nuove aree inedite, ci troviamo anche a combattere contro macchine mai viste prima e padroneggiare nuove armi, strumenti e abilità. Lungo il cammino sarà possibile anche trovare nuovi abiti per e reliquie collezionabili che offriranno uno scorcio sull'antico passato.

Stamattina abbiamo visto i primi 18 minuti del gioco in video, mentre la patch 1.21 è disponibile da ieri, preparando il Horizon Forbidden West all'arrivo del DLC.