Eternal Darkness: al director del gioco piacerebbe vederlo rimasterizzato

Denis Dyack, il director dello studio di sviluppo Silicon Knights, ormai chiuso da tempo, vorrebbe vedere un'edizione rimasterizzata di Eternal Darkness: Sanity's Requiem, titolo di culto pubblicato nel 2002 in esclusiva su Nintendo Gamecube.

Dyack ha espresso il suo desiderata nel corso di un'intervista concessa allo youtuber Kiwi Talkz. Durante la chiacchierata Dyack ha parlato di diversi argomenti relativi al gioco, tra i quali le vendite (aveva un tasso d'azione del 33%, ossia un utente Gamecube su tre aveva comprato il gioco all'uscita), l'influenza sull'industria e il fatto che fosse stato quasi cancellato da Nintendo prima della pubblicazione. Visto però il mercato attuale, in cui i remake e le edizioni rimasterizzate hanno spesso più successo dei giochi nuovi (vedasi i recenti Dead Space, Resident Evil 4 e Metroid Prime Remastered), lo sviluppatore ritiene che fare un remake di Eternal Darkness farebbe felici i fan, che glielo chiedono da tempo. "Chissà, magari un giorno," ha concluso, lasciando aperta la porta alla speranza.

Dyack ha anche parlato brevemente di cosa secondo lui rendesse Eternal Darkness unico. La risposta è che sostanzialente lui è gli altri membri di Silicon Knights hanno fatto un gioco su Lovecraft prima che diventasse di moda farlo (in realtà di videogiochi ispirati alle opere di Lovecraft ne erano già usciti molti prima di Eternal Darkness, ma non sottilizziamo Ndr).

Secondo lui giochi come Eternal Darkness, o Blood Omen: Legacy of Kain, la hit precedente di Silicon Knights, non vengono più fatti. Per questo il suo nuovo team di sviluppo, Apocalypse Studios, vuole lanciarsi nel genere con il suo prossimo titolo, un gioco di ruolo d'azione free-to-play chiamato Deadhaus Sonata.

In realtà in passato era stato messo in lavorazione un seguito di Eternal Darkness per Nintendo Wii U, ma è stato cancellato da Nintendo dopo che Silicon Knights aveva perso una causa multimilionaria con Epic Games, facendo crescere troppo i costi di sviluppo.