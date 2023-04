Epic Games ha acquisito Aquiris, diventato Epic Games Brasil, cui dobbiamo Horizon Chase

Epic Games ha annunciato l'acquisizione dello studio di sviluppo Aquiris, diventato Epic Games Brasil. Si tratta della software house cui dobbiamo la serie di giochi di corse arcade Horizon Chase.

L'acquisizione segue a un investimento fatto da Epic Games in Aquiris nel 2022. Epic Games mira ad ampliare Epic Games Brasil, la prima ala della compagnia in America del Sud, di cui Aquiris sarà il nucleo fondante, attirando talenti locali.

Con sede a Porto Alegre, Aquiris fu fondata nel 2007 e oltre agli Horizon Chase, ha lanciato anche Wonderbox e Looney Tunes World of Mayhem. Ora sarà impiegata per realizzare contenuti per Fortnite.

Il CEO di AQUIRIS, Mauricio Longoni, è stato nominato direttore del nuovo studio e ha dichiarato in merito all'accordo: "L'acquisizione da parte di Epic Games è nata dal successo nel creare giochi memorabili quali Wonderbox, Horizon Chase 2 e Looney Tunes World of Mayhem, che continueranno a essere supportati. Siamo felici di sfruttare la nostra esperienza con l'Unreal Engine per contribuire al futuro di Fortnite."