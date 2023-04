Bye Sweet Carole annunciato per PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch

L'editore Just For Games e lo studio di sviluppo italiano Little Sewing Machine hanno annunciato che l'avventura horror Bye Sweet Carole uscirà su PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso del 2024, in data ancora da destinarsi.

Pubblicate anche le prime immagini del gioco, che potete vedere raccolte in una comoda galleria:

Bye Sweet Carole è il nuovo gioco di Chris Darril, l'autore della serie Remothered. Come visibile dalle immagini e spiegato nel comunicato stampa con l'annuncio, la direzione artistica è ispirata ai più grandi film d'animazione del passato: "La splendida grafica supporterà le incredibili avventure della protagonista Lana Benton, nella sua missione di scoprire la verità sulla sparizione della misteriosa Carole Simmons."