Final Fantasy 16: confronti mostrano che la grafica sarebbe migliorata durante lo sviluppo

Secondo alcuni confronti di immagini fatti dai fan, la grafica di Final Fantasy 16 sarebbe migliorata in corso di sviluppo, con il primo materiale mostrato da Square Enix che apparirebbe peggiore rispetto al nuovo.

Ad esempio le immagini pubblicate da @LegionzGaming su Twitter, che fanno una comparativa diretta tra le vecchie e le nuove versioni, sembrano abbastanza indicative in tal senso. Vediamole.

In realtà va notato che buona parte del miglioramento dell'impatto visivo sembra essere dovuto al diverso uso delle luci, con i modelli e le texture rimasti sostanzialmente gli stessi. Di base nelle immagini più recenti la diversa illuminazione rende più drammatica e profonda l'immagine, migliorandone il colpo d'occhio e togliendo di torno alcuni piccoli problemi visibili nelle vecchie immagini.

Prendete ad esempio le immagini di Shiva, che appaiono molto meno piatte nella nuova versione proprio grazie al diverso posizionamento delle luci. Sicuramente un lavoro di revisione c'è stato e gli effetti si vedono.

Per scoprire le meraviglie grafiche del titolo di Square Enix non resta che attendere il 22 giugno 2023, quando Final Fantasy 16 sarà disponibile in esclusiva temporale su PS5.