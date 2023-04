Atari ha acquisito più di 100 titoli per PC e console del passato, per potenziare il suo portfolio

Atari ha annunciato l'acquisizione di più di 100 titoli pubblicati su PC e console negli anni '80 e '90. La mossa è atta a rafforzare il suo portfolio, che ora comprende le proprietà intellettuali delle serie e dei giochi di Bubsy, Hardball, Demolition Racer, 1942: Pacific Air War, F-117A e F-14 air combat.

L'elenco completo dei titoli acquisiti non è stato reso noto, ma Atari ha dichiarato di voler espandere la distribuzione digitale e fisica dei suoi giochi classici, creandone di nuovi partendo dalle proprietà intellettuali in suo possesso. Vuole anche lavorare per arrivare a collaborare con altri brand e compagnie nella realizzazione di merchandise dedicato.

Wade Rosen, il CEO di Atari, si è dichiarato soddisfatto dell'affare, che non ha quantificato in termini di investimento: "È un grande catalogo che include splendidi e premiati titoli di Accolade, Infogrames e Microprose. Molti di questi giochi sono parte della storia di Atari e i fan possono attendersi che vengano ripubblicati in forma fisica e digitale. In alcuni casi saranno anche portati sulle moderne console."

Atari ha anche acquisito i marchi Accolade e GTI. Accolade è stato un editore di videogiochi molto attivo tra il 1984 e il 2000.

Insomma, la nuova Atari prosegue nei suoi sforzi di rilancio, allargando il numero delle sue proprietà intellettuali, dopo aver festeggiato il suo cinquantesimo anniversario.