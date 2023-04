Steam: Sony ha alzato i prezzi dei suoi giochi in alcuni territori

Brutta sorpresa per gli utenti Steam di alcuni territori che erano indecisi se acquistare o meno i giochi di PlayStation, perché Sony ha alzato i prezzi degli stessi, senza anticipare la cosa in alcun modo. Quindi niente comunicati stampa o altro per notificare l'arrivo del cambiamento.

I giochi colpiti sono diversi, tra i quali Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Days Gone, God of War e Returnal.

Le nazioni colpite dagli aumenti sono sudamericane e asiatiche, con l'unica eccezione del Canada che è sito in America del Nord. Nessuna nazione europea ha subito aumenti. Vediamo come sono cambiati i prezzi:

Argentina: da 4199-5999 Pesos a 8499-9999 Pesos

Canada: da 59.99-69.99$ CAD a 64.99-79.99$ CAD

Cile: da 32000-39500 CLP a 35000-42000 CLP

Cina: da 279-379 RMB a 345-414 RMB

Colombia: da 159000-194000 Pesos a 184000-219000 Pesos

Giappone: da 4900-6490 Yen a 6490-7590 Yen

Corea del Sud: da 45880-58800 Won a 52800-62800 Won

Al momento di scrivere questa notizia, Sony non ha ancora fatto alcun annuncio ufficiale sull'aumento dei prezzi. Impossibile quindi dire se riguarderà anche altri territori nelle prossime ore.