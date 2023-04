PS Plus: l'annuncio dei giochi gratis PS5 e PS4 di maggio 2023 è in arrivo, ecco quando

Siamo giunti ormai verso la fine di aprile ed è il momento della grande domanda a cadenza mensile: quando verranno annunciati ufficialmente i giochi gratis per PS5 e PS4 di maggio 2023 di PlayStation Plus Essential? Quasi sicuramente questa settimana e, molto probabilmente, mercoledì 26 aprile.

Non si può mai avere la certezza scientifica sulle tempistiche di questi annunci, ma bisogna dire che Sony segue un modus operandi ormai piuttosto consolidato, dunque possiamo fare una previsione su quando l'annuncio dovrebbe arrivare, e sarà questa settimana, più precisamente mercoledì 26 aprile 2023, probabilmente verso le ore 17:30.

Si tratterebbe, infatti, dell'ultimo mercoledì precedente al primo martedì del mese di maggio 2023, scelto solitamente come giorno per l'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Essential. Effettivamente, proprio per il martedì 2 maggio 2023 è previsto il cambio dei giochi gratis per PS5 e PS4, dunque le tempistiche standard dovrebbero essere rispettate.

Per quanto riguarda quali giochi verranno annunciati, su questo non abbiamo informazioni precise, ma è molto probabile che qualche leak possa emergere nelle prossime ore, dunque tenete d'occhio le news tra oggi e domani perché potrebbero venire fuori le solite anticipazioni del caso.

Con l'occasione vi ricordiamo inoltre che questi sono anche gli ultimi giorni per riscattare i giochi gratis di PlayStation Plus Essential di aprile 2023, mentre la settimana scorsa sono stati aggiunti 16 giochi al catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium.